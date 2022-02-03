Сборная Сенегала победила команду Буркина-Фасо в полуфинале Кубка африканских наций, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Голы у победителей забили Абду Диалло, Идрисса Гейе и Садио Мане. В составе сборной Буркина-Фасо отличился Блати Туре.

Сборная Сенегала стала первым финалистом Кубка африканских наций.

В другом полуфинале, который пройдет 3 февраля, встретятся сборные Камеруна и Египта.