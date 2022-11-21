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Нидерланды обыграли Сенегал в стартовом матче на чемпионате мира-2022

Спорт Материалы 21 ноября 2022 22:07 (UTC +04:00)
Нидерланды обыграли Сенегал в стартовом матче на чемпионате мира-2022

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Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Сенегала в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» и завершилась со счетом 2:0. Во втором тайме у Сенегала травмы получили защитник ПСЖ Абду Диалло и полузащитник «Ноттингема» Шейку Куяте. На 84-й минуте счет открыл полузащитник Коди Гакпо.

На восьмой добавленной ко второму тайму минуте преимущество команды увеличил хавбек Дэви Классен.

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