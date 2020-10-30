Армянская воинственность представляет собой явную угрозу для всего европейского континента - Питер Тейс
БАКУ /Trend/ - Шовинистические террористические акты, совершенные Арменией против ни в чем не повинного гражданского населения Азербайджана, нарушения международного гуманитарного права, совершаемые вооруженными силами Армении, и вербовка несовершеннолетних в вооруженные силы Армении должны быть открыто осуждены.
Об этом сказал Trend американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.
Он сказал, что международные организации должны были немедленно осудить угрозу, исходящую от фашистского руководства Еревана.
«Армянский терроризм должен быть остановлен, пока не стало слишком поздно; жестокость Никола Пашиняна дошла до того, что он даже при посредничестве третьих стран отказался принимать тела армянских солдат. Международные информационные агентства должны также осудить логистическое сотрудничество и политическую поддержку, которую Армения получает из разных стран», - сказал он.
"Они такие же соучастники преступных действий, их закулисные игры должны быть прекращены и публично осуждены",- сказал Тейс.
«Европа остро нуждается в сдерживании армянской угрозы и должна быть очень осторожной», - сказал он.
Питер Тейс также отметил, что армянский режим не заинтересован в ведении диалога в двустороннем или многостороннем формате с Азербайджаном.
«Правительство Азербайджана имеет полное право защищать свою суверенную территорию и обеспечивать региональную безопасность. Отсутствие серьезных действий по осуждению и привлечению к ответственности фашистского руководства Армении является серьезной стратегической ошибкой институтов Европейского Союза. Армянская воинственность представляет собой явную угрозу для всего европейского континента», - добавил Тейс.
(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)