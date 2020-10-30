Армянская воинственность представляет собой явную угрозу для всего европейского континента - Питер Тейс

БАКУ /Trend/ - Шовинистические террористические акты, совершенные Арменией против ни в чем не повинного гражданского населения Азербайджана, нарушения международного гуманитарного права, совершаемые вооруженными силами Армении, и вербовка несовершеннолетних в вооруженные силы Армении должны быть открыто осуждены.

Об этом сказал Trend американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.

Он сказал, что международные организации должны были немедленно осудить угрозу, исходящую от фашистского руководства Еревана.

«Армянский терроризм должен быть остановлен, пока не стало слишком поздно; жестокость Никола Пашиняна дошла до того, что он даже при посредничестве третьих стран отказался принимать тела армянских солдат. Международные информационные агентства должны также осудить логистическое сотрудничество и политическую поддержку, которую Армения получает из разных стран», - сказал он.

"Они такие же соучастники преступных действий, их закулисные игры должны быть прекращены и публично осуждены",- сказал Тейс.

«Европа остро нуждается в сдерживании армянской угрозы и должна быть очень осторожной», - сказал он.

Питер Тейс также отметил, что армянский режим не заинтересован в ведении диалога в двустороннем или многостороннем формате с Азербайджаном.

«Правительство Азербайджана имеет полное право защищать свою суверенную территорию и обеспечивать региональную безопасность. Отсутствие серьезных действий по осуждению и привлечению к ответственности фашистского руководства Армении является серьезной стратегической ошибкой институтов Европейского Союза. Армянская воинственность представляет собой явную угрозу для всего европейского континента», - добавил Тейс.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)