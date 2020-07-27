Планируется обновление автопарка Сил обороны Грузии

Минобороны начинает процесс обновления автопарка Сил обороны Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

На первом этапе подразделения СО получили около трех десятков новых машин – это пикапы Toyota Hilux и внедорожники Toyota Land Cruiser. Автомобили сегодня доставили на базу Орхеви близ Тбилиси.

Как заявляют в Минобороны, поставка автомобилей происходит по тендерным соглашениям. Среди компаний, победивших по заявленным позициям, оказались немецкий MAN, итальянская IVECO и американский FORD.

Ведомство планирует погасить выплачивать деньги за машины поэтапно в течение нескольких лет.

«Покупка новых транспортных средств – это важное решение с точки зрения эффективности расходов, поскольку ремонт и обслуживание устаревшей техники только за год обходятся Силам обороны в миллионы лари», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве также указывают, что благодаря обновлению автопарка возможности Сил обороны Грузии будут улучшены. Таким образом, отчасти проект будет способствовать достижению соответствия со стандартами НАТО.