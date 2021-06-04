БАКУ / Trend / - В Грузии выявлено 779 новых случаев коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране выздоровели 959 человек. 23 пациента умерли от коронавируса за последние сутки.

За последние 24 часа в стране было проведено 30 026 тестов, в том числе 15 527 — с экспресс-тестом на антигены и 14 499 — с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,59 процента, за последние 14 дней — 3,06 процента, за последние семь дней — 2,9 процента.

Всего в Грузии выявлено 347 762 случая заражения коронавирусом, из которых 331 680 человек выздоровели и 4876 умерли.

Всего в стране вакцинированы 16 1947 человек, ежедневно вакцинируются 6317 человек.

В режиме карантина находятся 27 человек, в стационаре под наблюдением — 3 516 человек, в ковид гостинице — 619 человек.