Грузия за год увеличила экспорт морским транспортом более чем на 20%

БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2021 года Грузия увеличила экспорт морским транспортом на 21,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,4 миллиарда долларов) - до 1,7 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Грузинский экспорт автомобильным транспортом вырос в отчетный период на 33,3 процента по сравнению с январем - ноябрем 2020 года (1,2 миллиарда долларов) – до 1,6 миллиарда долларов.

При этом грузинский экспорт воздушным транспортом сократился на 11,9 процента по сравнению с январем - ноябрем 2020 года (233,6 миллиона долларов) – до 205,4 миллиона долларов.

Оставшаяся доля грузинского экспорта в отчетный период пришлась на железнодорожный (148,5 миллиона долларов) и другие виды транспорта (15,3 миллиона долларов).

Грузия в январе - ноябре 2021 года в целом увеличила экспорт на 26,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,01 миллиарда долларов) - до 3,8 миллиарда долларов.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)