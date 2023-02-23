Грузия поддержала подготовленный Украиной проект резолюции ГА ООН

Грузия поддерживает проект резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, основанный на выдвинутой Украиной "формуле мира". Об этом заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, выступая на спецсессии ГА ООН по Украине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Позвольте мне использовать эту возможность для того, чтобы заявить о решительной поддержке Грузией представленного нам проекта резолюции, который еще раз посылает четкий сигнал в защиту основных принципов этой организации - принципов суверенитета и территориальной целостности", - заявил Дарчиашвили.

Министр также подчеркнул, что представленная Украиной "формула мира", которую поддерживает, по его словам, Грузия, "выходит за рамки восстановления мира и территориальной целостности Украины и имеет более всеобъемлющую цель защиты основных ценностей ООН".