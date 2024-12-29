Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Грузия

Началась инаугурация нового президента Грузии

Грузия Материалы 29 декабря 2024 11:15 (UTC +04:00)
Началась инаугурация нового президента Грузии
Фото: Михаил Кавелашвили/Facebook

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Началась инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили.

Об этом сообщает Trend на пресс-службу парламента Грузии.

Кавелашвили был избран президентом 14 декабря, став первым президентом Грузии, выбранным не путем прямого всенародного голосования.

Он был избран Коллегией выборщиков, в состав которой вошли члены парламента, Верховных советов Абхазии и Аджарии, а также представители местных органов самоуправления.

Кавелашвили получил 224 голоса из 300 возможных, отданных Коллегией выборщиков.

Лента

Лента новостей

Читать все новости