Началась инаугурация нового президента Грузии

БАКУ /Trend/ - Началась инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили.

Об этом сообщает Trend на пресс-службу парламента Грузии.

Кавелашвили был избран президентом 14 декабря, став первым президентом Грузии, выбранным не путем прямого всенародного голосования.

Он был избран Коллегией выборщиков, в состав которой вошли члены парламента, Верховных советов Абхазии и Аджарии, а также представители местных органов самоуправления.

Кавелашвили получил 224 голоса из 300 возможных, отданных Коллегией выборщиков.