Учения США и Южной Кореи создают угрозу войны

17 октября 2017 11:54 (UTC+04:00)

США и Южная Корея должны прекратить все военные учения на Корейском полуострове, они создают угрозу войны для КНДР. Об этом заявил во вторник представитель делегации КНДР на полях Межпарламентского союза, передает ТАСС.

"Мы неоднократно осуждали проведение американско-южнокорейских учений. Они создают угрозы войны для нас. Они [США и Южная Корея] должны прекратить любые военные упражнения на Корейском полуострове", - сказал он журналистам.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР национальной ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ЕС призвал США сохранить СВПД по иранскому атому
Иран 10:58
США готовы к партнерству с новым президентом Кыргызстана
Кыргызстан 10:44
Дональд Трамп посетит Республику Корея 7-8 ноября
США 10:41
Южная Корея собирается увеличить объемы экспорта систем вооружений
В мире 09:45
Переговоры об урегулировании кризиса между Турцией и США перенесены
Турция 09:38
Вашингтон не исключает переговоров с КНДР
США 09:26
Трамп продлил на год санкции против колумбийской наркомафии
США 04:34
В США численность иммигрантов достигла рекордного показателя в 43,7 млн человек
США 03:34
Пентагон сообщил об уничтожении десятков боевиков ИГ в результате авиаудара ВВС США
США 02:36
Трамп заявил, что расследование о "сговоре с Россией" пора закончить
США 16 октября 22:41
Великобритания обеспокоена решением Трампа по иранской ядерной сделке
Европа 16 октября 21:54
Туркменистан активизирует деятельность государственной товарно-сырьевой биржи
Бизнес 16 октября 13:04
Россия готова к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО
Россия 16 октября 13:01
Азербайджан может открыть в США торговый дом
Бизнес 16 октября 11:23
Начинаются совместные учения США и Южной Кореи
США 16 октября 04:15
Макрон заявил, что США остаются партнером Франции, несмотря на разногласия
Европа 16 октября 00:09
В парламенте Турции назвали временным дипломатический конфликт с США
Турция 15 октября 22:04
В КНДР пообещали уничтожить всех, кто встанет на пути страны к миру
Другие страны 15 октября 00:32