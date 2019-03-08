В Армении совершено жестокое нападение на россиянина

Гражданин Российской Федерации получил в пятницу ножевое ранение в Армении. Об этом сообщила РИА Новости глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета страны Наира Арутюнян, передает Trend.

"Сегодня ножевое ранение получил 22-летний гражданин России. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сказала Арутюнян. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

По ее словам, назначены судебно-медицинская и судебно-дактилоскопическая экспертизы, проводятся неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Она добавила, что род занятий пострадавшего СК не называет.

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