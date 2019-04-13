Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Встреча с Лагард прошла в штаб-квартире МВФ в рамках весеннего заседания Фонда в присутствии представителя Греции в МВФ Михалиса Псалидопулоса.

Цакалотос пояснил, что Греция хочет досрочно погасить так называемую дорогую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро и имеет процентную ставку 5,1%.

Общая задолженность Греции перед фондом составляет 9,8 миллиарда евро.

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