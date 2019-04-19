Facebook заблокировал страницы британских радикальных организаций

19 апреля 2019 12:11 (UTC+04:00)

Социальная сеть Facebook запретила доступ в соцсеть десятку английских радикальных организаций и частных лиц за "распространение идеологии ненависти и насилия". Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Среди них - праворадикальная Британская национальная партия (БНП), проповедующая идеологию, которая имеет общие черты с фашизмом, а также "Лига английской обороны" (ЛАО), которая известна антиисламскими выступлениями. Кроме того, в список запрещенных попали Национальный фронт (НФ) и Britain First. Запрещено выступать в соцсети бывшему лидеру БНП Нику Гриффину, представителям Britain First - Полу Голдингу и Джеку Реншоу и Джиму Доусону из группировки Knights Templar International.

"В течение ряда лет соцсеть критиковали за то, что она предоставила крайне правым организациям платформу для обращения к миллионам людей и сбора пожертвований, - отмечает издание. - И на этой неделе эксперт по борьбе с терроризмом сообщил в программе вещательной корпорации Би-би-си "Панорама" о том, что крайне правый экстремизм, включая неонацизм, представляет наибольшую угрозу для Северной Англии".

Как заявила официальный представитель Facebook: "Лицам и организациям, которые распространяют ненависть, обрушиваются с нападками на других, нет места в соцсети". Подпавшие под запрет "нарушали проводимый нами курс, и больше им не будет позволено присутствовать в Facebook или Instagram, сказала она. "Наша работа против тех, кто распространяет ненависть, продолжается, и мы так же будем проверять отдельных лиц, организации, страницы, группы и содержание публикаций на соответствие стандартам нашего сообщества", - заверила представитель.

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