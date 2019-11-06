Боливия потеряла почти 170 миллионов долларов за две недели протестов

Экономика Боливии потеряла 167 миллионов долларов за первые две недели забастовки и протестов противников переизбрания президента страны Эво Моралеса, заявил министр экономики Луис Арсе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Оппозиционеры в Боливии, оспаривающие результаты президентских выборов, 22 октября объявили о начале бессрочной забастовки в городе Санта-Крусе – экономическом центре страны.

"Мы подсчитали ... наряду с данными, предоставленными INE (Национальным институтом статистики), что за эти 14 дней страна потеряла 167 миллионов долларов", - приводит слова Арсе радио Red Patria Nueva.

По словам министра, сильнее всего забастовка ударила по транспортному и торговому сектору, а также государственным службам, которые вместе теряли в среднем почти по 12 миллионов долларов в день до понедельника.

Арсе подчеркнул, что ущерб лишь возрастет и отразится на ВВП страны, если будет объявлено о закрытии государственных учреждений и границ.

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