Концерт Global Citizen собрал почти $7 млрд на борьбу с COVID-19
Движение Global Citizen собрало около $7 миллиардов на борьбу с коронавирусом, организовав благотворительный концерт «Глобальная цель: объединение для нашего будущего» (Global goal: unite for our furure), передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«Вы присоединились к лучшим артистам, чтобы призвать мировых лидеров, меценатов и корпорации поддержать нашу миссию по оказанию помощи в борьбе с COVID-19 людям во всем мире», — говорится на странице движения в Twitter.
Отмечается, что всего было собрано $6,9 миллиардов на помощь в борьбе с коронавирусом.
Среди выступающих на концерте были Шакира, Майли Сайрус, Джастин Бибер, группа Coldplay и многие другие.
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