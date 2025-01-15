Генсек ООН призвал к политическому урегулированию после прекращения огня в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Я приветствую объявление о соглашении о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.

Как передает Trend, об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Выражаю искреннюю благодарность посредникам - Египту, Катару и Соединенным Штатам - за их неустанные усилия в достижении этого соглашения. Их твердая приверженность поиску дипломатического решения сыграла ключевую роль в этом важном прорыве. Призываю все стороны строго выполнять взятые на себя обязательства и обеспечить полное выполнение условий сделки.

Гутерриш также подтвердил готовность ООН содействовать реализации соглашения и масштабному увеличению гуманитарной помощи палестинцам.

"Прекращение огня должно устранить серьезные политические и безопасности препятствия, которые мешают доставке помощи по всей территории Газы. Это позволит значительно увеличить объемы срочной гуманитарной поддержки, которая крайне необходима для спасения жизней. Ситуация достигла катастрофического уровня. Призываю все стороны обеспечить быструю, беспрепятственную и безопасную доставку помощи всем нуждающимся. Со своей стороны, мы готовы приложить максимум усилий, несмотря на ожидаемые вызовы и ограничения. Рассчитываем, что эти усилия будут поддержаны другими гуманитарными организациями, частным сектором и двусторонними инициативами.

Настоятельно призываю стороны и всех партнеров воспользоваться этой возможностью, чтобы наметить надежный политический путь к лучшему будущему для палестинцев, израильтян и всего региона. Прекращение оккупации и достижение согласованного решения о создании двух государств, при котором Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать в условиях безопасности, остаются неотложным приоритетом. Только жизнеспособное решение о создании двух государств позволит удовлетворить чаяния обоих народов," - говорится в заявлении генсекретаря.