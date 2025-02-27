Турция – последний шанс для выживания Евросоюза

БАКУ /Trend/ - Европа просыпается от иллюзий. Еще недавно казавшийся незыблемым союз с США начинает трещать по швам. Вашингтон больше не стремится укреплять Старый Свет – он заботится лишь о собственных интересах, оставляя европейских партнеров перед непростым выбором: продолжать верить в заокеанскую защиту, которая с каждым годом становится все более условной, или же взять судьбу в свои руки, искать новые опоры, новые альянсы, новую стратегию.

Эти тревожные вопросы уже невозможно игнорировать. Брюссель осознает: прежняя модель безопасности больше не работает, а Америка – больше не гарант, а всего лишь игрок, который использует Европу в своих политических играх. И в этот момент на горизонте появляется Турция – страна, которая не боится действовать, брать инициативу и предлагать альтернативу. Возможно, именно Анкара сможет дать Европе то, чего ей так не хватает – реальную независимость, стратегическую гибкость и возможность играть не по чужим, а по своим правилам.

Недавние события в ООН бросили Европейский союз в глубокий кризис. Запад оказался в состоянии растерянности и замешательства, его политическая элита столкнулась с неприятной правдой: Европа больше не управляет своей судьбой, её безопасность целиком зависит от Соединённых Штатов — страны, которая всё больше теряет интерес к её будущему.

Голосование США в ООН против территориальной целостности Украины стало холодным душем для Брюсселя. Европейские лидеры не понимают, почему они оказались в таком положении, и строят догадки. Одни списывают ситуацию на непредсказуемость Дональда Трампа, хотя его отношение к Зеленскому было очевидно ещё в ходе избирательной кампании. Другие видят причину в сближении Вашингтона и Москвы, хотя это сближение давно назревало: Трамп годами высказывал своё восхищение Путиным. Но истинная причина растерянности Европы куда глубже.

Этот кризис оголил болезненную истину: ЕС оказался жертвой собственного высокомерия. Европейские лидеры, привыкшие считать Россию слабой, а себя — неуязвимыми, внезапно осознали, что ошибались. Войны, как и научные эксперименты, проверяют гипотезы на практике. И гипотеза Европы о собственной мощи не выдержала столкновения с реальностью. Украинский конфликт стал доказательством военной несостоятельности ЕС. Европа потеряла свою силу — и вместе с ней способность диктовать правила. Политическая элита постепенно осознаёт, что мир изменился, но этот процесс болезненный и мучительный.

Первый этап этой трансформации можно назвать «дезинтеграцией социальной идентичности». Европейские страны столкнулись с экзистенциальным кризисом: если они не могут защитить себя, то каково их место в мире? Если Россия может уничтожить их одним ударом, что остаётся от их амбиций и представлений о собственной значимости? Подобно человеку, переживающему травму, ЕС потерял опору и теперь мечется в поисках нового смысла. Но ему некуда бежать — он заперт в своей уязвимости.

Посмотрите на Макрона, Мелони, Урсулу фон дер Ляйен — их реакция говорит сама за себя. Они либо молчат, либо бормочут невнятные заявления, демонстрируя растерянность перед лицом новой геополитической реальности. Европа словно только сейчас осознала, что Россия обладает шестью тысячами ядерных боеголовок, и что никакие экономические санкции не смогут переломить этот баланс. Их мир рухнул, и они не знают, что делать.

Есть ли выход? Психоанализ учит: первая стадия работы с травмой — восстановление контакта с реальностью. А реальность такова: политически Европейский союз разрушен. ЕС, каким он был, больше не существует. Если он хочет выжить, ему придётся переосмыслить себя. Ему придётся смириться с тем, что он слаб. И только приняв свою слабость, он сможет найти путь к новому будущему.

Но сможет ли он это сделать? Или Европа обречена оставаться в этом состоянии шока, пока мир вокруг неё меняется без её участия?

В последнее время в Европе все громче звучат голоса о том, что США больше не являются надежным союзником, на которого можно рассчитывать. Вашингтон открыто демонстрирует свою эгоистичную внешнюю политику, заботясь исключительно о своих интересах и все меньше обращая внимание на нужды Европы. В этой ситуации Брюссель оказался перед сложным выбором: или продолжать надеяться на своего заокеанского партнера, который уже не заинтересован в укреплении Старого Света, или же искать новые пути обеспечения своей безопасности, экономической стабильности и геополитического влияния.

И Турция предлагает такой путь.

Анкара – это мощь, которой так не хватает Европе. Это не просто 85-миллионное государство с огромным экономическим и военным потенциалом. Это страна, которая контролирует одни из важнейших стратегических маршрутов в мире, располагает одной из сильнейших армий НАТО и является ключевым игроком в энергетической политике региона. Тем не менее Евросоюз уже несколько десятилетий игнорирует этот очевидный факт, отказывая Турции в полноправном членстве.

Европа не выживет без Турции

Сегодняшний Евросоюз – это клуб, который постепенно теряет влияние на мировой арене. Экономическая мощь ЕС ослабевает, его демографический кризис усугубляется, а военные возможности настолько незначительны, что без НАТО Европа просто не сможет защитить себя. Турция, напротив, демонстрирует уверенный рост: за последние 20 лет ее ВВП вырос в 4 раза, а промышленное производство увеличилось на 140%.

Но главное – это ее геополитическое значение. Турция занимает уникальное положение между Европой, Ближним Востоком, Кавказом и Центральной Азией. Без Анкары Евросоюз не может контролировать миграционные потоки, не может влиять на энергетические коридоры, не может эффективно противостоять угрозам со стороны таких государств, как Россия, Иран или даже Китай.

Европа говорит о независимости, но остается заложницей НАТО

После холодной войны Европа полностью зависела от американской военной мощи. Сегодня США все больше смещают фокус на Азию, считая главным конкурентом Китай, а не Россию. Европейцы прекрасно понимают, что Вашингтон уже не собирается защищать их, как это было раньше.

Решение? Турция.

Турецкая армия – вторая по численности в НАТО (после США) и насчитывает более 450 000 военнослужащих. Ее военная промышленность бурно развивается, производя современные беспилотники, бронетехнику, системы ПРО.

Без Турции Европа обречена на слабость и хаос.

Евросоюз говорит о стратегической автономии, но реальность такова, что без американских военных баз и турецких военных ресурсов он беспомощен. Турция могла бы стать тем самым щитом, который закроет южные рубежи Европы от угроз. Однако вместо этого Брюссель десятилетиями игнорирует очевидные выгоды, продолжая вести бессмысленные дискуссии о «демократических стандартах» и «правах человека».

Экономика Европы без Турции – замедленный крах

Турция – один из крупнейших торговых партнеров ЕС. Более 41% всего турецкого экспорта приходится на страны Европы. При этом Европа нуждается в турецком рынке, который быстро растет и предлагает огромные инвестиционные возможности.

Но если Турция не станет полноправным членом ЕС, она неизбежно начнет разворачивать свою экономику на Восток – в сторону Китая, России, арабского мира. И тогда Евросоюз потеряет один из ключевых рынков.

Прямые выгоды Турции в ЕС:

Европа получит доступ к 85-миллионному рынку, где средний возраст населения – 32 года (в ЕС – 44).

Мощные производственные мощности Турции усилят европейскую промышленность.

Турция – энергетический хаб, через который проходят ключевые газовые маршруты (ТАНАП, «Турецкий поток»).

Турция – это тот партнер, который может сделать Евросоюз сильнее, богаче, независимее.

Политическая и репутационная катастрофа ЕС без Турции

На международной арене Евросоюз уже давно воспринимается как рыхлое образование, которое не способно принимать стратегические решения. В отличие от США, Китая и России, Брюссель медлителен и нерешителен.

Турция могла бы кардинально изменить этот имидж.

Сегодня Турция играет решающую роль в Сирии, на Кавказе, в Ливии, Африке и Центральной Азии. Она способна действовать быстро и эффективно. Включение Турции в ЕС сделает его более влиятельным, добавит ему политического веса.

Но если Европа продолжит упорствовать в своем отказе, Турция просто развернется на Восток.

Турция больше не ждет

Анкара уже наращивает сотрудничество с Китаем и Россией, усиливает связи с Ближним Востоком, строит альтернативные союзы. Если Евросоюз упустит этот шанс, он навсегда потеряет Турцию как стратегического союзника.

Время играет против Европы.

Турция – это не просто очередной кандидат в ЕС. Это ключ к выживанию самого Евросоюза. Без нее ЕС так и останется слабым союзом, неспособным к самостоятельной обороне, без мощной экономики и реального влияния в мире.

Чем быстрее Брюссель осознает эту истину, тем лучше. Но ждать Турция не будет.

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