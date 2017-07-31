В Саудовской Аравии полицейский погиб при атаке на патруль

По меньшей мере один сотрудник полиции погиб, еще шесть получили ранения после того, как полицейских патруль подвергся нападению на востоке Саудовской Аравии, передает РИА Новости со ссылкой на саудовское новостное агентство СПА.



По его данным, нападение произошло воскресенье утром в районе Эль-Катиф, по полицейскому патрулю был пущен снаряд.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где их состояние оценивается как стабильное.

Агентство Рейтер отмечает, что нападение произошло в населенном пункте Аль-Авамия, где как сообщили на местные активисты, пять человек были убиты на прошлой неделе, когда силы безопасности Саудовской Аравии начали операцию против предполагаемых боевиков.

МВД Саудовской Аравии сообщило, что в связи с нападением проводится расследование.