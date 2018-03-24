В центре Александрии взорвался автомобиль

24 марта 2018 14:38 (UTC+04:00)

Один человек погиб и двое пострадали при взрыве заминированного автомобиля в центре египетской Александрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Египта.

По данным издания Youm7, взрыв произошел на улице Муаскар аль-Румани в центральной части города.

Ранее МВД Египта заявляло о задержании групп экстремистов, связанных с запрещенной в Египте ассоциацией "Братья-мусульмане", которые по данным силовиков, планировали провести атаки в преддверии выборов президента страны.

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