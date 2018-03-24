В центре Александрии взорвался автомобиль

Один человек погиб и двое пострадали при взрыве заминированного автомобиля в центре египетской Александрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Египта.

По данным издания Youm7, взрыв произошел на улице Муаскар аль-Румани в центральной части города.

Ранее МВД Египта заявляло о задержании групп экстремистов, связанных с запрещенной в Египте ассоциацией "Братья-мусульмане", которые по данным силовиков, планировали провести атаки в преддверии выборов президента страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.