Посол Ирака призвал арабские страны работать над сохранением СВПД

10 мая 2018 16:02 (UTC+04:00)

Арабские государства должны работать над сохранением иранской ядерной сделки для поддержания стабильности на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости посол Ирака в РФ Хайдар Хади.

В среду МИД Египта заявил, что страна "с интересом" наблюдает за развитием ситуации вокруг иранского "ядерного досье" и рассчитывает, что арабские страны примут участие в урегулировании этой проблемы.

"Мы все должны работать вместе, чтобы сохранить это соглашение, эту сделку, потому что для нас, я думаю, это единственный способ стабилизировать ситуацию в регионе… Без этого у нас могут возникнуть проблемы", — ответил он на вопрос, согласен ли с позицией египетского внешнеполитического ведомства.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения по иранской ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) и Тегераном в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

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