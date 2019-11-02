В беспорядках на юге Ирака пострадали 120 человек

2 ноября 2019 18:20 (UTC+04:00)

По меньшей мере 120 человек пострадали во время стычек демонстрантов с силовиками в районе крупнейшего порта Ирака Умм-Каср на юге страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участники акций протеста еще в минувшую среду перекрыли дороги, ведущие в этот стратегически важный терминал, после чего все операции по отгрузке в нем были прекращены. Умм-Каср имеет важное значение для Ирака, который в значительной степени зависит от импорта продовольствия. Через него в страну поставляются зерновые, сахар и другие продукты питания и предметы первой необходимости. Из-за закрытия гавани многие международные судоходные компании были вынуждены приостановить там работу.

Как отметили в комиссии, спецподразделения МВД по борьбе с беспорядками для разгона манифестантов активно применяли слезоточивый газ, а также летальные боеприпасы. В то же время ее представители призвали протестующих придерживаться мирного характера акций и не подвергать опасности государственные объекты и имущество, что "негативно отразится на жизни самих иракцев и может причинить стране серьезный экономический ущерб".

В Ираке с начала октября продолжаются антиправительственные выступления против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также в южных и северных провинциях требуют отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в столкновения с полицейскими и военнослужащими. За месяц беспорядков в стране погибли более 250 человек и 11 тыс. получили ранения.

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