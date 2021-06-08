ОАЭ и Россия прорабатывают возможность увеличения числа авиарейсов из РФ
ОАЭ и Россия работают над возможностью увеличения количества авиарейсов из российских городов в связи с ростом числа желающих провести отпуск в Эмиратах. Об этом сообщил ТАСС посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер, передает Trend.
По его словам, на данный момент помимо Москвы и Санкт-Петербурга, граждане России могут путешествовать в Эмираты из Ростова-на-Дону, Минеральных вод, Казани, Самары, Екатеринбурга и Махачкалы.
"Туристический поток из России в ОАЭ увеличился, особенно за последний месяц. Вопрос об увеличении количества прямых рейсов между Россией и ОАЭ всегда прорабатывается обеими сторонами, тем более что количество граждан России, желающих провести отпуск в Эмиратах, увеличивается", - сказал посол.
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