ОАЭ и Россия прорабатывают возможность увеличения числа авиарейсов из РФ

ОАЭ и Россия работают над возможностью увеличения количества авиарейсов из российских городов в связи с ростом числа желающих провести отпуск в Эмиратах. Об этом сообщил ТАСС посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер, передает Trend.

По его словам, на данный момент помимо Москвы и Санкт-Петербурга, граждане России могут путешествовать в Эмираты из Ростова-на-Дону, Минеральных вод, Казани, Самары, Екатеринбурга и Махачкалы.

"Туристический поток из России в ОАЭ увеличился, особенно за последний месяц. Вопрос об увеличении количества прямых рейсов между Россией и ОАЭ всегда прорабатывается обеими сторонами, тем более что количество граждан России, желающих провести отпуск в Эмиратах, увеличивается", - сказал посол.