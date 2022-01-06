У берегов Ливии в 2021 году спасли более 32 тыс. нелегальных мигрантов
Более 32 тыс. ливийских мигрантов, пытавшихся нелегальным путем перебраться в Европу, были спасены в минувшем году в море и возвращены на родину. Такие данные Международной организации по миграции приводит в четверг информационный портал The Libya Observer, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Порядка 32 425 нелегальных мигрантов были спасены в море и возвращены в Ливию, что втрое больше данных 2020 года, - отмечается в докладе. - При попытке добраться до Европы погибли 655 нелегалов, 897 человек считаются пропавшими без вести".
В 2020 году в Средиземном море был спасен 11 891 человек, 381 утонул, 597 пропали без вести.
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