Саудовская Аравия и ЮАР подписали инвестиционные соглашения на сумму $15 млрд

Правительства Саудовской Аравии и ЮАР подписали пакет соглашений и меморандумов по совместным проектам на общую сумму $15 млрд. Об этом сообщил в понедельник местный новостной портал News24 по итогам государственного визита президента ЮАР Сирила Рамапосы в королевство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Достигнутые договоренности касаются горнодобывающей промышленности, энергетики, туризма, логистики, сельского хозяйства.

"Начало инвестициям Саудовской Аравии в ЮАР было положено в 2018 году с обязательства инвестировать $10 млрд в южноафриканскую экономику, - заявил Рамапоса, комментируя подписание нынешнего пакета соглашений. - На текущий день более $1 млрд уже инвестировано Саудовской Аравией в ЮАР через компанию ACWA Power".

Стороны договорились продолжить совместную работу в целях расширения пакета совместных проектов.