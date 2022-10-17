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Саудовская Аравия и ЮАР подписали инвестиционные соглашения на сумму $15 млрд

Арабские страны Материалы 17 октября 2022 15:33 (UTC +04:00)
Саудовская Аравия и ЮАР подписали инвестиционные соглашения на сумму $15 млрд

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Правительства Саудовской Аравии и ЮАР подписали пакет соглашений и меморандумов по совместным проектам на общую сумму $15 млрд. Об этом сообщил в понедельник местный новостной портал News24 по итогам государственного визита президента ЮАР Сирила Рамапосы в королевство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Достигнутые договоренности касаются горнодобывающей промышленности, энергетики, туризма, логистики, сельского хозяйства.

"Начало инвестициям Саудовской Аравии в ЮАР было положено в 2018 году с обязательства инвестировать $10 млрд в южноафриканскую экономику, - заявил Рамапоса, комментируя подписание нынешнего пакета соглашений. - На текущий день более $1 млрд уже инвестировано Саудовской Аравией в ЮАР через компанию ACWA Power".

Стороны договорились продолжить совместную работу в целях расширения пакета совместных проектов.

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