В Минске торжественно открылся городской Дворец культуры

Торжественное открытие Минского городского Дворца культуры состоялось сегодня в столице, передает БЕЛТА.



В торжественной церемонии принял участие председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Он заявил, что открытие городского Дворца культуры - знаковое событие для Минска. "Наконец и у нас появился свой дом культуры с современными залами, которые позволят детям заниматься творчеством. Городской Дворец культуры станет центром притяжения не только жителей Ленинского района - здесь будут проходить знаковые мероприятия городского масштаба", - отметил Андрей Шорец.



С приветственным словом выступила и обладательница титула "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич. Она подчеркнула значимость создания благоприятных условий для занятий культурой. На открытии Дворца культуры председатель Мингорисполкома еще раз поздравил Марию с победой и подарил ей памятный сувенир, чтобы она "не забывала, что родом из Минска".



Для присутствующих на открытии провели небольшую экскурсию по Дворцу культуры. Здесь функционируют два зрительных зала - большой на 660 посадочных мест и малый на 180 мест. Также к услугам деятелей искусств 5 групповых артистических гримерных, помещения для репетиций оркестра, хора, театральных и музыкальных коллективов, 3 хореографических зала, помещения для комфортной работы студий, кружков и клубов по интересам.



Представили гостям и экспонаты выставки работ скульптора Сергея Оганова и художника-графика Игоря Гордиенка "На одном поле воины", посвященной историческим деятелям Беларуси.



В структуре Дворца культуры, который расположен на ул.Маяковского, работает 14 творческих коллективов, из них шесть имеют звание "народный" и "образцовый". Планируется, что Минский городской Дворец культуры станет одной из ведущих сценических площадок столицы.

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