В Минске торжественно открылся городской Дворец культуры

8 мая 2018 10:49 (UTC+04:00)

Торжественное открытие Минского городского Дворца культуры состоялось сегодня в столице, передает БЕЛТА.

В торжественной церемонии принял участие председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Он заявил, что открытие городского Дворца культуры - знаковое событие для Минска. "Наконец и у нас появился свой дом культуры с современными залами, которые позволят детям заниматься творчеством. Городской Дворец культуры станет центром притяжения не только жителей Ленинского района - здесь будут проходить знаковые мероприятия городского масштаба", - отметил Андрей Шорец.

С приветственным словом выступила и обладательница титула "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич. Она подчеркнула значимость создания благоприятных условий для занятий культурой. На открытии Дворца культуры председатель Мингорисполкома еще раз поздравил Марию с победой и подарил ей памятный сувенир, чтобы она "не забывала, что родом из Минска".

Для присутствующих на открытии провели небольшую экскурсию по Дворцу культуры. Здесь функционируют два зрительных зала - большой на 660 посадочных мест и малый на 180 мест. Также к услугам деятелей искусств 5 групповых артистических гримерных, помещения для репетиций оркестра, хора, театральных и музыкальных коллективов, 3 хореографических зала, помещения для комфортной работы студий, кружков и клубов по интересам.

Представили гостям и экспонаты выставки работ скульптора Сергея Оганова и художника-графика Игоря Гордиенка "На одном поле воины", посвященной историческим деятелям Беларуси.

В структуре Дворца культуры, который расположен на ул.Маяковского, работает 14 творческих коллективов, из них шесть имеют звание "народный" и "образцовый". Планируется, что Минский городской Дворец культуры станет одной из ведущих сценических площадок столицы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Беларусь и ОАЭ планируют развивать сотрудничество в таможенной сфере
Беларусь 7 мая 18:04
Белорусские НПЗ увеличили в I квартале переработку нефти
Беларусь 7 мая 14:27
Беларусь рассчитывает подписать соглашения с Китаем на ноябрьской выставке в Шанхае
Беларусь 7 мая 09:16
Посол КНР поблагодарил Беларусь за поддержку Китая на международной арене
Беларусь 5 мая 09:43
Беларусь и Россия согласовали прогнозные балансы Союзного государства по мясу, молоку и сахару
Беларусь 5 мая 09:41
Внешнеторговый оборот Могилевской области и США в январе-марте вырос
Беларусь 4 мая 17:16
Китай будет сертифицировать часть своих автомобилей в Беларуси
Беларусь 4 мая 17:14
Премьер-министр и министр иностранных дел Эстонии в этом году посетят Беларусь
Беларусь 4 мая 17:12
Беларусь и Грузия планируют создать СП по переработке мяса птицы
Беларусь 4 мая 14:18
Беларусь и Пакистан намерены сотрудничать в сфере профессионально-технического образования
Беларусь 4 мая 09:21
Страховые взносы в Беларуси в I квартале выросли
Беларусь 3 мая 17:28
В Беларуси готовится проект плана государственной стандартизации на 2019 год
Беларусь 3 мая 14:43
Немецкие инвесторы заинтересованы в проекте по внедрению в Беларуси залоговой системы обращения тары
Беларусь 3 мая 12:36
Казахстан и Беларусь проводят совместное учение ракетных войск и артиллерии
Казахстан 3 мая 08:01
Нацбанк Беларуси не прогнозирует в 2018 году значительного изменения процентных ставок
Беларусь 2 мая 17:51
"Белгоспищепром" планирует начать поставки сахара в Китай в 2018 году
Беларусь 2 мая 15:47
В Минске пройдет Евразийский цифровой форум
Беларусь 2 мая 09:59
Тариф для зарядки электромобилей вводится в Беларуси
Беларусь 1 мая 16:02