В Германии завершен процесс утилизации химикатов из Ливии

5 января 2018 22:24 (UTC+04:00)

Примерно 500 т опасных веществ из Ливии, пригодных для производства химического оружия, уничтожено в Германии, передает ТАСС со ссылкой на распространенное в пятницу совместное заявление МИД и министерства обороны.

По их данным, процесс утилизации химикатов, вывезенных из североафриканской страны в ФРГ, завершен.

"Германия оказывала поддержку в уничтожении последних запасов химикатов, накопленных в рамках бывшей ливийской программы по созданию химоружия, с сентября 2016 года", - напомнили в ведомствах. "Около 500 т опасных веществ двойного назначения были успешно и без нанесения вреда экологии уничтожены под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - отмечается в заявлении.

Переработка химикатов проходила на предприятии Общества по утилизации химического оружия и старых вооружений (GEKA) в городе Мунстер (федеральная земля Нижняя Саксония). 11 января по случаю завершения работ на территории этого объекта состоится торжественное мероприятие.

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