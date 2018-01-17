В Великобритании похитили первое издание книги о Гарри Поттере стоимостью £40 тыс

17 января 2018 20:21 (UTC+04:00)

Великобритании украли первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" в твердом переплете, стоимость которого оценивается в £40 тыс, передает ТАСС со ссылкой телеканал BBC.

Кража была совершена в городе Тетфорд (графство Норфолк) в ночь с 8 на 9 января. Всего злоумышленники похитили 12 дорогостоящих книг, среди которых - первое издание книги Джона Толкина "Хоббит, или Туда и обратно" (1937 год), набор четырех первых выпусков "Винни-Пуха" (1924-1928 годов) Алана Милна, первое издание "Цвета волшебства" (1983 год) Терри Пратчетта стоимостью около £9 тыс. и первое издание книги Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби" (1925 год).

Первая часть популярного книжного цикла писательницы Джоан Роулинг под названием "Гарри Поттер и философский камень" была опубликована в 1997 году британским издательством Bloomsbury тиражом всего в 500 экземпляров.

Это произведение не раз становилось главным лотом торгов британских и американских аукционных домов. В ноябре 2017 года первое издание книги о мальчике-волшебнике ушло с молотка аукциона Bonhams за рекордные £106 тыс. ($140 тыс.), превысив таким образом изначальную оценочную стоимость в 3,5 раза. Уникальность книги заключалась в том, что она была подписана лично Джоан Роулинг. В сентябре же в США во время торгов дома Heritage Auctions был установлен аукционный рекорд для неподписанной автором художественной книги - издание ушло с молотка за $81,2 тыс., превысив свою изначальную стоимость более чем в 5 тыс. раз.

Цикл из семи романов о Гарри Поттере издан общим тиражом более чем в 500 млн экземпляров. Книги переведены на более чем 70 языков, включая русский. Последняя часть этой саги, получившей небывалую популярность во всем мире, вышла в свет в 2007 году. У всех семи книг существуют успешные голливудские экранизации, которые в кинопрокате заработали в общей сложности более $7 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В британском правительстве появился "министр по одиночеству"
Европа 17 января 16:41
Ирландия заинтересована в партнерстве Великобритании и ЕС после Brexit
Европа 17 января 15:52
Туск заявил о готовности ЕС обсуждать с Великобританией изменение ее позиции по Brexit
Европа 16 января 14:33
Фотографа королевской семьи Великобритании обвинили в сексуальных домогательствах
В мире 14 января 16:09
В Британии ЕС сравнили с гольф-клубом, который штрафует желающих выйти
Европа 13 января 14:43
В Лондоне заявили, что приглашение Трампу посетить Британию остается в силе
США 12 января 14:05
Трамп подтвердил отмену своего визита в Великобританию
США 12 января 09:33
МИД Британии подтвердил, что Ассанжу отказано в дипломатическом статусе
Другие страны 11 января 18:04
Власти Великобритании отказались предоставить Ассанжу дипломатический статус
Европа 11 января 10:02
Джонсон: статус Иерусалима должны определить израильтяне и палестинцы в ходе переговоров
Европа 8 января 19:56
В Великобритании назначили нового главу Консервативной партии
В мире 8 января 17:21
Лидер британских консерваторов ушел в отставку
Другие страны 8 января 16:40
Тереза Мэй назовет новый состав британского кабмина
Европа 8 января 15:55
Премьер Британии извинилась за сбои в работе системы здравоохранения
Европа 4 января 19:40
В Британии более 20 тысяч домов остались без света из-за шторма "Элеанор"
В мире 3 января 17:43
Британская мусорная компания начала принимать биткоины
Европа 28 декабря 2017 19:54
Британские депутаты призвали опубликовать данные о последствиях Brexit
В мире 27 декабря 2017 15:38
Из архивов Британии пропали тысячи документов
В мире 26 декабря 2017 15:08