В Великобритании похитили первое издание книги о Гарри Поттере стоимостью £40 тыс

Великобритании украли первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" в твердом переплете, стоимость которого оценивается в £40 тыс, передает ТАСС со ссылкой телеканал BBC.

Кража была совершена в городе Тетфорд (графство Норфолк) в ночь с 8 на 9 января. Всего злоумышленники похитили 12 дорогостоящих книг, среди которых - первое издание книги Джона Толкина "Хоббит, или Туда и обратно" (1937 год), набор четырех первых выпусков "Винни-Пуха" (1924-1928 годов) Алана Милна, первое издание "Цвета волшебства" (1983 год) Терри Пратчетта стоимостью около £9 тыс. и первое издание книги Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби" (1925 год).

Первая часть популярного книжного цикла писательницы Джоан Роулинг под названием "Гарри Поттер и философский камень" была опубликована в 1997 году британским издательством Bloomsbury тиражом всего в 500 экземпляров.

Это произведение не раз становилось главным лотом торгов британских и американских аукционных домов. В ноябре 2017 года первое издание книги о мальчике-волшебнике ушло с молотка аукциона Bonhams за рекордные £106 тыс. ($140 тыс.), превысив таким образом изначальную оценочную стоимость в 3,5 раза. Уникальность книги заключалась в том, что она была подписана лично Джоан Роулинг. В сентябре же в США во время торгов дома Heritage Auctions был установлен аукционный рекорд для неподписанной автором художественной книги - издание ушло с молотка за $81,2 тыс., превысив свою изначальную стоимость более чем в 5 тыс. раз.

Цикл из семи романов о Гарри Поттере издан общим тиражом более чем в 500 млн экземпляров. Книги переведены на более чем 70 языков, включая русский. Последняя часть этой саги, получившей небывалую популярность во всем мире, вышла в свет в 2007 году. У всех семи книг существуют успешные голливудские экранизации, которые в кинопрокате заработали в общей сложности более $7 млрд.

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