Жителей Британии в случае ядерной угрозы оповестят по SMS - СМИ

20 января 2018 17:58 (UTC+04:00)

Правительство Великобритании в случае угрозы ядерной атаки оповестит граждан страны об опасности с помощью текстовых сообщений, подобная система будет введена спустя 25 лет после изъятия из эксплуатации оповещающих сирен времен холодной войны, передает РИА Новости, ссылаясь на издание Times.

По данным издания, правительство обратилось за помощью к специалистам в области телекоммуникаций для создания проекта системы оповещений для мобильных телефонов. Для участия в системе британцам не придется регистрироваться или сообщать свои мобильные номера правительству.

В документах, связанных с проектом, отмечается, что система может использоваться для "неконкретизированных серьезных инцидентов", событий, которые угрожают людям или окружающей среде, а также при военных действиях или терактах.

Как пишет газета, в 2013 году текстовые оповещения уже были протестированы в трех регионах страны, но общегосударственная система так и не была создана. Отмечается, что в случае опасности граждане получат оповещения и в социальных сетях.

Эксперт по безопасности Букингемского университета Энтони Глис отметил, что оповещение граждан является "одной из основных функций государства для обеспечения национальной безопасности".

На прошлой неделе жители американского штата Гавайи в сообщении получили ложное предупреждение о баллистической ракете, летящей в их сторону. Тихоокеанское командование США заявило, что сообщения были отправлены по ошибке. В декабре в штате Гавайи впервые с окончания холодной войны испытали систему оповещения о ядерном ударе.

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Azernews Newspaper
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