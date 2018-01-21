Пожар в гостинице в Праге потушен (ОБНОВЛЕНО)

21 января 2018 02:18 (UTC+04:00)

Пожарные завершили тушение пожара и эвакуацию людей из гостиницы Eurostars David в центре Праги к 22.00 субботы, при пожаре два человека погибли и девять пострадали, сообщил журналистам представитель городской службы пожарной охраны Мартин Кавка, передает РИА Новости.

"Пожарные просмотрели все помещения гостиницы, в них уже никого не осталось. По уточненным данным, в результате пожара погибли два человека и еще девять человек получили ранения, в том числе, пятеро - тяжелые, троим из них медики на месте успешно восстановили работу сердца. Все раненые распределены по пражским больницам. Еще около 40 человек отравились дымом, им оказана помощь на месте", - сказал Кавка.

23:32 (GMT+4) В центре Праги вечером в субботу возник пожар в четырехзвездночной гостинице Eurostars David, есть данные о двух погибших и примерно 40 раненых, сообщил журналистам представитель городской службы пожарной охраны Петр Колоух, передает РИА Новости.

"Пожару присвоена третья категория, четвертая объявляется только при ЧП. На месте работают представители всех городских пожарных отделений, а также добровольцы. Проходит эвакуация гостей гостиницы, она еще не закончена. Имеются данные о двух погибших и примерно 40 раненых, среди которых и двое наших коллег", - сказал Калаух.

Медицинская спасательная служба также сообщает о 40 пострадавших.

Данная гостиница находится в Наплавни улице неподалеку от площади Масарика в историческом центре Праги.

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