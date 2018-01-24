Человек с ножом напал на полицейских в Бельгии

24 января 2018 03:39 (UTC+04:00)

На вокзале фламандского города Гент патруль железнодорожной полиции применил вечером во вторник огнестрельное оружие против человека, угрожавшего ножом полицейским, передает Интерфакс со ссылкой на бельгийские СМИ.

"Человек в опасном для жизни состоянии был доставлен в госпиталь", - приводятся в публикациях слова официального представителя прокуратуры Ан Сконьянс, прокомментировавшей, в каком положении находился нападавший.

Прокуратура, отмечают СМИ, расценивает это происшествие как "серьезный инцидент".

Сайт газеты Le Soir ссылаясь на сведения очевидцев происшествия отмечает, что к полицейским подошел человек, угрожавший им ножом, после чего они открыли огонь. Прокуратура приступила к расследованию обстоятельств инцидента.

Часть территории вокзала закрыта по распоряжению полиции для следственных мероприятий, и периметр безопасности пока не снят. На месте происшествия находится полиция.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Бельгии сохранят военные патрули, несмотря на снижение угрозы терактов
Европа 22 января 22:55
Госдеп одобрил планы по продаже Бельгии 34 самолетов F-35
США 20 января 02:21
В Бельгии группа мигрантов напала на полицейский патруль
Европа 19 января 15:57
В Бельгии нашли тела двух погибших при обрушении домов из-за взрыва газа (Обновлено)
Европа 16 января 12:20
В результате обрушения здания в Антверпене пострадали не менее 14 человек (Обновлено)
Другие страны 16 января 05:42
Премьер Бельгии осудил заявление Трампа по Иерусалиму
Европа 7 декабря 2017 22:02
Премьер Бельгии планирует в январе посетить Россию
В мире 1 декабря 2017 10:52
Туркменистан и Бельгия провели политические консультации
Туркменистан 30 ноября 2017 07:37
В Бельгии отцепившийся моторный вагон без машиниста сбил четырех рабочих
В мире 28 ноября 2017 12:41
Полиция задержала более 70 участников беспорядков в центре Брюсселя
Европа 26 ноября 2017 04:50
Азербайджан и Энергетическая хартия проведут экспертную встречу в начале 2018 г. (ФОТО)
Энергетика 17 ноября 2017 18:52
В центре Брюсселя начались массовые беспорядки
Европа 15 ноября 2017 21:10
Грузинской церкви передали храм в Брюсселе
Грузия 24 октября 2017 17:57
Истребители НАТО продолжают тренировочные полеты
Европа 9 октября 2017 10:02
В Габоне бельгийские и французские десантники устроили драку
Европа 4 октября 2017 11:20
В Бельгии лишили вида на жительство имама брюссельской мечети
Европа 3 октября 2017 13:26
Беларусь и Бельгия намерены расширять сотрудничество
Беларусь 28 сентября 2017 13:29
В Бельгии из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей и служащих собора
Европа 9 сентября 2017 18:47