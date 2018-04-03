ЕС выделил для помощи беженцам в Греции 180 млн евро

Европейская комиссия объявила в понедельник об очередном выделении финансирования в размере 180 млн евро для проектов помощи беженцам в Греции, передает Интерфакс.

"Наши гуманитарные программы для беженцев в Греции являются очевидным и сильным сигналом европейской солидарности. Мы продолжаем выполнять наши твердые обязательства помогать беженцам вести в Греции более безопасную, нормальную и достойную жизнь и способствовать их интеграции в местную экономику и общество", - приводятся в коммюнике слова члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса.

Новое финансирование предусматривает, в том числе, расширение флагманской программы "Экстренная поддержка интеграции и размещения" (ESTIA) с регулярной денежной помощью.

В Еврокомиссии напоминают, что ESTIA, запущенная в июле 2017 года совместно с Агентством ООН по делам беженцев, является крупнейшей операцией ЕС в стране по оказанию помощи и осуществляется в соответствии с политикой греческого правительства для беженцев "жизнь вне лагеря". До настоящего времени обеспечено более 23 тыс. мест городского размещения, и схема помощи наличными деньгами обслуживает 41 тыс. беженцев и просителей убежища.

В целом Европейская комиссия выделила для поддержки Греции в ее работе с беженцами 1,5 млрд евро, сообщается в коммюнике ЕК.

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