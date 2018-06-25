В Италии задержали подозреваемого в подготовке терактов в Европе

Итальянские правоохранители задержали в Неаполе уроженца Гамбии, который собирался совершить теракт в Испании или Франции, сообщили журналистам в понедельник представители местной прокуратуры, передает РИА Новости.

Задержанный по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство" 34-летний мужчина прошел подготовку в пустынной зоне Ливии, где познакомился с другим мигрантом, который был арестован по аналогичному обвинению несколькими месяцами ранее.

По данным следствия, Cилла Осман входил в группу из 13 экстремистов и готовился к совершению теракта на территории Европы, предположительно, в Испании или Франции.

В конце апреля прокуратура Неаполя сообщила об аресте 21-летнего мигранта из Гамбии Алажи Турая, который обвиняется в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ). На допросе он признался, что получил указание совершить теракт, направив автомобиль в толпу прохожих.

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