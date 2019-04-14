Опрос: более 80% французов считают, что Макрон должен изменить социальную политику страны

14 апреля 2019 12:57 (UTC+04:00)

Подавляющее большинство французов - 82% - высказались за изменение социально-экономической политики, которую проводит президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Ifop и опубликованного в воскресенье в газете Le Journal du Dimanche.

Как отмечают исследователи, число недовольных действиями властей в социально-экономической сфере за последние месяцы выросло на 4%.

Опрос также показал, что около 80% французов выступают за снижение подоходного налога. Кроме этого, 76% респондентов заявили о необходимости "смягчения условий, позволяющих гражданам предлагать проведение референдумов по значимым вопросам", а 72% опрошенных высказались за увеличение государственной помощи самым бедным.

Исследование было проведено 12-13 апреля, в нем приняли участие около 1 тыс. респондентов старше 18 лет. Опрос был подготовлен в преддверии выступления Макрона, которое должно состояться в ближайшие дни по итогам больших национальных дебатов. Они были инициированы президентом Франции в ответ на акции протеста "желтых жилетов" против роста цен на топливо и падения уровня жизни.

В субботу по стране прокатилась новая волна манифестаций "желтых жилетов". По данным МВД Франции, в ней приняли участие около 31 тыс. человек. Как и в предыдущие дни мобилизации, в минувшую субботу не обошлось без столкновений манифестантов с полицией.

"Столицей протеста" "желтые жилеты" провозгласили в этот день Тулузу. Собравшиеся на улицах города выражали недовольство национальными дебатами: участники манифестаций считают, что глава государства использовал дебаты как площадку для продвижения собственной повестки. Они потребовали от властей представить в ближайшее время конкретные решения по итогам общения с региональными властями и представителями общественности.

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