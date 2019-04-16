Французы поют молитвы на улицах в районе собора Парижской Богоматери

Французы поют молитвы на улицах, расположенных в районе собора Парижской Богоматери, где произошел пожар, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Большой квартал около собора оцеплен, дежурят наряды полиции и пожарные.

Люди стоят на мостах и улицах, по которым разрешен проход. Многие из них поют молитвы, кто-то стоит на коленях. На лицах некоторых - слезы.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение. По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.