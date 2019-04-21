Общее число задержанных экологических активистов в Лондоне превысило 750

21 апреля 2019 03:49 (UTC+04:00)

Полиция задержала более 750 экологических активистов, которые шестой день подряд проводят акции протеста в центре Лондона. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 16:00 субботы офицеры полиции с понедельника (15 апреля) задержали свыше 750 человек. 28 лицам предъявлены обвинения", - говорится в сообщении.

Экологические активисты организации Extinction Rebellion в понедельник, 15 апреля, блокировали загруженные транспортные улицы в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды. Полиция неоднократно призывала их освободить занимаемую ими проезжую часть, однако данное требование демонстранты выполнять отказались.

Участники лондонских протестов выдвигают три основных требования к британскому правительству: рассказать правду о климатических изменениях, учредить гражданскую ассамблею по надзору за ходом этих изменений и предпринять максимум усилий для того, чтобы сократить к 2025 году до нулевого уровня выбросы углекислого газа в атмосферу.

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