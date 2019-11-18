ЕС опубликовал решение о готовности упростить визовый режим с Беларусью

18 ноября 2019 13:10 (UTC+04:00)

Совет ЕС огласил в понедельник решение о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Беларусью. Текст данного постановления Совета Евросоюза опубликован в понедельник в Официальном журнале ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Белоруссией с этого момента разрешено, как только будет завершена подготовка его текста. Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении", - говорится в документе.

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