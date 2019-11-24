В Испании перехватили подлодку с двумя тоннами кокаина

24 ноября 2019 20:37 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы Испании перехватили в воскресенье подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина. Об этом сообщила газета El Pais, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, полиция задержала не менее двух человек. Субмарина была обнаружена в водах автономного сообщества Галисия. Предполагается, что она прибыла из Колумбии. Других подробностей пока не приводится.

Согласно версии газеты La Voz de Galicia, на борту находилось свыше трех тонн кокаина.

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