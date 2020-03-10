Число случаев коронавируса в Венгрии увеличилось до 12

Число зараженных коронавирусом в Венгрии увеличилось до 12 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Daily News Hungary.

Ранее сообщалось о четырех подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Венгрии.

По данным издания, последние три пациента, о которых стало известно во вторник, это студенты из Ирана, проходившие обучение в медицинском Университете Земмельвайса. Таким образом, восемь зараженных коронавирусом в Венгрии - из Ирана, один – из Великобритании, еще трое являются гражданами Венгрии.

Кроме того, на данный момент 67 человек находятся на карантине, у 362 были взяты образцы для анализов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.