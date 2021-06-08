Moderna подала запрос европейскому регулятору на применение вакцины среди подростков

Фармацевтическая компания Moderna сообщила, что подала запрос в Европейское агентство лекарственных средства (ЕМА) для одобрения применения среди подростков разработанной ею вакцины от коронавируса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Сообщается, что компания уже подала такой запрос канадскому регулятору и планирует подать заявку и в США.

Европейские СМИ отмечают, что в случае одобрения ЕМА этой вакцины, она станет вторым препаратом, разрешенным в ЕС для вакцинирования подростков. В мае европейский регулятор дал разрешение на применение вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech.