Украина и Британия подписали меморандум о строительстве военных кораблей

Украина и Великобритания подписали меморандум о совместном строительстве военных кораблей и баз украинских военно-морских сил. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS Defender заместитель министра обороны Великобритании, отвечающий за вопросы военных закупок, Джереми Куин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины", - говорится в сообщении.

Меморандум, по данным ведомства, предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на Украине и в Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и создание двух баз ВМС Украины. "Это еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота", - заявили в пресс-службе Минобороны.