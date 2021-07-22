Unilever сообщила о снижении чистой прибыли в первом полугодии

Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever в первом полугодии текущего года сократил чистую прибыль на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 3,397 миллиарда евро. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,19 евро против 1,25 евро за акцию за отчетный период прошлого года. Оборот компании при этом вырос на 0,3% — до 25,79 миллиарда евро. Операционная прибыль составила 4,426 миллиарда евро, что на 5,3% ниже показателя годичной давности.

"Ситуация на рынках присутствия несколько улучшилась, но остается нестабильной. Ограничения на повседневную жизнь сохраняются во всем мире, что влияет на динамику каналов сбыта, структуру продаж и поведение потребителей", — отмечает компания.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 190 стран мира. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond и ряд других. Штат компании составляет 155 тысяч человек.