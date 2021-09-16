Цена газа в Европе продолжает снижаться после достижения

Цена на газ в Европе в ходе торгов 16 сентября продолжает снижаться после того, как накануне на пике почти достигала рекордных $970 за тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в настоящее время находится на отметке в $771 за 1 тыс. куб. м, или €63,2 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Накануне стоимость газа росла на $150, несколько раз побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб. м. Однако к закрытию торгов цена рухнула до около $800 за тыс. куб. м.