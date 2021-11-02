Цена газа в Европе подскочила более чем на 2%

Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник росла более чем на 2% на новостях об отказе "Газпрома" бронировать дополнительные мощности по прокачке газа через Украину и Польшу в I-III кварталах 2022 года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах после публикации результатов аукционов на мощности по прокачке газа подскочила до $820 за 1 тыс. куб. м с $803. Однако после моментного стремительного роста стоимость газа также стремительно вернулась на уровень $800 за 1 тыс. куб. м.

Ранее сегодня "Газпром" не забронировал дополнительные мощности транзита природного газа через Украину в I-III кварталах 2022 года. Российский газовый холдинг также не забронировал на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа через Польшу.