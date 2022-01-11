Умер спикер Европарламента Давид Сассоли

Председатель Европарламента Давид Сассоли умер во вторник в возрасте 65 лет в Италии.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Давид Сассоли умер в 01:15 11 января", - написал Куильо в Twitter. По его информации, Сассоли умер в Авиано в Италии, где он был госпитализирован. Дата и время похорон "будут сообщены в ближайшие несколько часов", отметил Куильо.