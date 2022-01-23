Сильвио Берлускони попал в больницу

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане. Об этом сообщает издание Il Messaggero, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Уточняется, что 85-летний политик попал в больницу «Сан-Раффаэле» из-за планового обследования состояния здоровья. По данным издания, в сентябре 2021 года у Берлускони диагностировали нарушения в работе сердца.