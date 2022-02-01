Цена на газ в Европе снизилась

Фьючерсы на газ в Европе в понедельник, 31 января, подешевели на 6,5 процента к расчетной цене пятницы — примерно до 984,4 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

Стоимость мартовских фьючерсов на открытии торговой сессии составила примерно 1040 долларов, и в первые часы торгов показатель снижался вплоть до 989 долларов.

В середине дня цена поднялась до 1000-1020 долларов, однако ближе к концу торгов снова начала снижаться. В последние 1-1,5 часа торгов стоимость колебалась уже в пределах 970-990 долларов.