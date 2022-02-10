Заразившийся COVID-19 принц Чарльз недавно виделся с королевой Елизаветой II

Британский принц Чарльз, повторно заразившийся коронавирусом, недавно виделся с королевой Елизаветой II. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает The Sun, ссылаясь на источник.

«Королева и принц Уэльский недавно встречались. У ее величества нет никаких симптомов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что принц Чарльз заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Reuters со ссылкой на его представителей. Отмечается, что Чарльз отменил все ранее запланированные мероприятия на четверг, 10 февраля.

Это второй раз, когда 73-летний принц заражается коронавирусом. До этого он болел весной 2020 года.

Днем ранее стало известно о положительном результате теста на COVID-19 у короля Испании Филиппа VI. Также сообщалось о заражении инфекцией 81-летней королевы Дании Маргрете II. Она переносит болезнь в легкой форме.