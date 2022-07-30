В Чехии около 700 пожарных задействовали в борьбе с огнем в нацпарке

Сотрудники пожарной службы изо всех регионов Чехии прибыли в субботу для продолжения борьбы с природным пожаром, который уже неделю полыхает в Национальном парке "Чешская Швейцария" на границе с Германией, сообщает польский телеканал Polsat, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По его данным, в тушении принимают участие порядка 700 пожарных, пять специализированных самолетов и восемь вертолетов.

Телеканал отмечает, что чешским коллегам в борьбе со стихией помогает и пожарная служба Польши. В частности, на тушении задействован польский специализированный вертолет S-70i Black Hawk, снабженный емкостью для сброса воды объемом 3 тыс. литров.