Чехия и Катар заключили соглашение об экономическом сотрудничестве

Чехия и Катар заключили в среду соглашение об экономическом сотрудничестве. Об этом сообщил на брифинге в Пражском граде по итогам переговоров с находящимся в Чехии с визитом эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани президент республики Милош Земан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас прошли очень плодотворные переговоры, которые касались экономических вопросов и вопросов международной политики, - отметил Земан. - Сегодня мы подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, [а также] обязательство, что после одобрения Еврокомиссией мы примем соглашение о взаимной охране инвестиций, которое уже готово. Ранее мы заключили соглашение об исключении двойного налогообложения".

Земан сказал, что в ближайшей перспективе будет открыто посольство Катара в Чехии. Чешское дипломатическое представительство в Дохе уже работает. "Верю, что мы заложили основы долговременного стратегического сотрудничества наших стран", - сказал Земан.

Власти Катара планируют открыть посольство эмирата в Чехии, заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. "В ближайшие месяцы в Чехии будет открыто посольство Катара", - цитирует его Катарское информационное агентство.

Аль Тани добавил, что обсудил с Земаном развитие экономических отношений между странами, стороны также затронули темы, касающиеся здравоохранения и энергетики.