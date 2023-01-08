В Британии заявили о неожиданной проблеме в армии

Четверть солдат армии Великобритании имеет опасный для жизни избыточный вес. На это указал обозреватель британской газеты Daily Mail Шон Рэймент, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

В частности, по его данным, 40 тысяч из 145 тысяч военнослужащих страдают от избыточного веса или ожирения, заявил он. Кроме того, с 2010 года 5200 солдат были отстранены от службы в связи с этой проблемой. Также Рэймент добавил, что с 2014 года более 850 военнослужащим были прописаны таблетки для похудения. Еще 60 солдат перенесли операцию по липосакции.

Самый тяжелый боец армии Великобритании, которому приказали покинуть службу по медицинским показаниям, весил более 180 килограмм. При этом еще свыше 800 человек имели вес около 114 килограмм.