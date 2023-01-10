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В Чехии в 2022 году потребление газа сократилось на 19%

Европа Материалы 10 января 2023 02:27 (UTC +04:00)
В Чехии в 2022 году потребление газа сократилось на 19%

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Потребление газа в Чехии в 2022 году сократилось на 19%. Об этом сообщило во вторник информационное агентство ČTK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Республике в прошлом году успешно удавалось реализовывать программу экономии газа. Лишь в январе и мае ежемесячный показатель экономии этого вида энергетического сырья в годовом выражении был ниже 10%.

Одновременно, согласно агентству, в Чехии в прошлом году снизилось потребление электричества - на 2% в годовом выражении. Между тем в республике на 1,9% увеличилось производство электричества из экологически чистых возобновляемых источников - от электростанций, работающих на энергии Солнца, воды и ветра. Они выработали 7% электроэнергии, использованного национальными потребителями.

В Чехии эффективно экономить потребление энергии позволили введенные властями на фоне энергетического кризиса меры защиты национальных потребителей и теплая для центральноевропейского климата погода последних месяцев 2022 года. Так, например в канун католического Рождества, республика использовала на 22% газа меньше, чем в тот же день в течение предыдущих пяти лет.

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